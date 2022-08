Rabiot e Arnautovic verso il Manchester United | quattro innesti alla Juve e le operazioni del Napoli | le bombe di mercato

(Di lunedì 8 agosto 2022) Le trattative di calcioentrano nella fase decisiva. Si avvicina sempre di più il gong e l’inizio del campionato di Serie A è ormai alle porte. Le squadre continuano la preparazione, nel frattempo le dirigenze avviano altre trattative diper completare le rose da mettere a disposizione per la prossima stagione. Dallo scudettosalvezza, tutte le squadre preparano nuovi colpi. Sono ore caldissime in casantus. La sconfitta contro l’Atletico Madrid (0-4) ha lasciato tanti dubbi sulla forza della rosa. L’infortunio di Pogba ha cambiato la strategia, potrebbero arrivare due: Paredes e Frattesi. Per la medianaè vicinissimo al. In attacco Kostic nel ruolo di esterno e poi una prima punta di riserva, ...

