Qual è il prezzo della benzina oggi | che succede al distributore

Leggi su iltempo

(Di lunedì 8 agosto 2022) Ancora ribassi per i carburanti sulla rete. Secondo quanto emerge dall'analisi di, lunedì 8 agosto, messa a punto "Quotidiano energia" lain modalità self service costa 1,833 a litro. "I prezzi die diesel sono in forte calo sulla rete italiana - spiega 'Quotidiano energia' - con le quotazioni internazionali dei prodotti petroliferi che venerdì hanno chiuso ancora in discesa (in particolare sul diesel), sabato si sono registrati nuovi tagli delle compagnie sui prezzi raccomandati: Eni e Tamoil hanno ridotto di 2 centesimi i due carburanti, Q8 di 3 centesimi, IP di 2 centesimie diesel e di 1,5 centesimi il Gpl. Scendono di conseguenza i prezzi praticati recependo anche i consistenti ribassi decisi dagli operatori la scorsa settimana". In particolare - in base all'elaborazione di ...