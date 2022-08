Putin celebra la Giornata della Ferrovia: "Industria strategica per il nostro grande Paese" (Di lunedì 8 agosto 2022) Russia, 08 agosto 2022 "Oggi celebriamo la Giornata della Ferrovia. Dal profondo del mio cuore mi congratulo con i lavoratori e i veterani del trasporto Ferroviario per le loro ferie, nonché per la ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 8 agosto 2022) Russia, 08 agosto 2022 "Oggi celebriamo la. Dal profondo del mio cuore mi congratulo con i lavoratori e i veterani del trasportorio per le loro ferie, nonché per la ...

Affaritaliani : Putin celebra la Giornata della Ferrovia: 'Industria strategica per il nostro grande Paese' - AnnamariaCorra7 : RT @Gianluc59668963: ?? Esce Mario Draghi ?? Entra il Gas in Italia Voi cosa preferite: Draghi o il condizionatore? Intanto grazie pres… - Clarembaldo : [Che dice Micalessin su La Marina di Vova] - giovamartinelli : E cmq, Tsirkon a parte, in compenso la Marina Russa un record mondiale ce l'ha; quello del più alto numero di corve… - JacksGrimaldi7 : RT @Tg3web: In Ucraina pioggia di missili su Mykolaiv. Colpita da un drone una base della flotta di Mosca in Crimea, ma Kyiv smentisce l'at… -