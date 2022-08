Puglia centrosettentrionale | maltempo | allerta per temporali nel pomeriggio Protezione civile | previsioni meteo

(Di lunedì 8 agosto 2022) Il dipartimento dellaha emesso per lal’con validità dalle 14 per sei ore. Si fa riferimento a “precipitazioni: da isolate a sparse, a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente deboli.” Rischio: secondo lo schema, fontedella. L'articolopernel proviene da Noi Notizie..

TEMPERATURE Minime in calo su Molise orientale, rilievi campani, Basilicata, Calabria e Sicilia; senza variazioni di rilievo su pianura piemontese, Veneto e Friuli - ...Alle tre circa a Biccari registrati 33,6 gradi. San Giovanni Rotondo a quota 32,8. Oltre trenta gradi anche Spinazzola ed Altamura. La zona della Puglia, dunque, stanotte è stata bollente. Leggermente meno il resto della regione. Ma giusto leggermente. Ieri due bagnanti morti in Salento per malori legati al caldo. Un ... "Il cammino celeste", parte il racconto della Puglia meridionale