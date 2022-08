Pomezia, ‘Non sei abbastanza magra per stare al ricevimento, al limite puoi fare la cameriera’: ragazza umiliata al colloquio di lavoro (Di lunedì 8 agosto 2022) Non era abbastanza magra per poter stare all’accoglienza, ma poteva andar bene – al limite – per fare la cameriera. L’episodio di body shaming è avvenuto oggi a Pomezia, in un ristorante etnico aperto da poco. Body shaming al colloquio La ragazza si è presentata al colloquio di lavoro per un posto di addetta al desk. L’offerta, di cui era venuta a sapere tramite un’amica, era non solo allettante, ma anche perfetta per le caratteristiche di M. S., 21enne di Pomezia. La giovane, studentessa universitaria al terzo anno di sociologia, era alla ricerca di un posto di lavoro per pagarsi gli studi. Non appena saputo che nel ristorante stavano cercando una figura da inserire all’accoglienza, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 8 agosto 2022) Non eraper poterall’accoglienza, ma poteva andar bene – al– perla cameriera. L’episodio di body shaming è avvenuto oggi a, in un ristorante etnico aperto da poco. Body shaming alLasi è presentata aldiper un posto di addetta al desk. L’offerta, di cui era venuta a sapere tramite un’amica, era non solo allettante, ma anche perfetta per le caratteristiche di M. S., 21enne di. La giovane, studentessa universitaria al terzo anno di sociologia, era alla ricerca di un posto diper pagarsi gli studi. Non appena saputo che nel ristorante stavano cercando una figura da inserire all’accoglienza, ...

