Piogge e temporali, domani allerta meteo 'Gialla' per tutta la Campania (Di lunedì 8 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di criticità meteo per Piogge e temporali di colore Giallo valido dalle 12 alle 21 di domani, martedì 9 agosto, sull'intero territorio regionale. Si prevedono, rovesci e temporali sparsi, anche intensi in talune aree. I temporali, infatti, saranno caratterizzati da rapidità di evoluzione e incertezza previsionale: potrebbero essere improvvisi e dar luogo anche a fulmini e grandine con conseguente caduta di rami o alberi. Sono possibili allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua, caduta massi e occasionali fenomeni franosi legati a condizioni particolarmente fragili del territorio. La Protezione Civile della Regione Campania ...

