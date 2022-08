Italpress : Peugeot, l’artiglio luminoso che firma le vetture del Leone -

Il Denaro

Nata con il conceptInstinct del 2017, la firma luminosa con l'del Leone si è via via evoluta e diffusa su quasi tutti i modelli della Casa, rendendo le proprie auto riconoscibili ...... cerchi in lega Detroit da 18", correttore assetto fari, DRL a LED adcon bordo cromato, ... interni in misto TEP/tessuto, pedaliera sportiva in alluminio,i - Cockpit, tre prese da 12V,... Peugeot, l'artiglio luminoso che firma le vetture del Leone - Ildenaro.it MILANO (ITALPRESS) - Lo stile e lo sguardo di un'auto passano anche attraverso la firma luminosa e Peugeot ha innovato e completato il proprio design disti ...MILANO (ITALPRESS) - Lo stile e lo sguardo di un'auto passano anche attraverso la firma luminosa e Peugeot ha innovato e completato il proprio design distintivo con una soluzione che trasmette tutto i ...