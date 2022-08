Perché il blocco navale rischia di essere impraticabile (Di lunedì 8 agosto 2022) Giorgia Meloni insiste sull'idea del blocco navale per stroncare i traffici degli scafisti, e la dettaglia come «una missione europea, da concordare con le istituzioni comunitarie, per trattare insieme alla Libia la possibilità che si fermino i barconi in partenza». Il ragionamento una logica ce l'avrebbe, ma - bisogna essere realisti prefigura un percorso tutto in salita, sia per l'ostilità di Bruxelles che perla situazione libica, di nuovo sull'orlo della guerra civile. Così come servirebbe una difficile azione diplomatica per lo spostamento in Africa degli hot-spot e distinguere così in loco chi ha diritto allo status di rifugiato e chi va considerato invece un migrante irregolare. «blocco navale» è indubbiamente un efficace spot elettorale, ma rischia di rientrare nella categoria ... Leggi su iltempo (Di lunedì 8 agosto 2022) Giorgia Meloni insiste sull'idea delper stroncare i traffici degli scafisti, e la dettaglia come «una missione europea, da concordare con le istituzioni comunitarie, per trattare insieme alla Libia la possibilità che si fermino i barconi in partenza». Il ragionamento una logica ce l'avrebbe, ma - bisognarealisti prefigura un percorso tutto in salita, sia per l'ostilità di Bruxelles che perla situazione libica, di nuovo sull'orlo della guerra civile. Così come servirebbe una difficile azione diplomatica per lo spostamento in Africa degli hot-spot e distinguere così in loco chi ha diritto allo status di rifugiato e chi va considerato invece un migrante irregolare. «» è indubbiamente un efficace spot elettorale, madi rientrare nella categoria ...

