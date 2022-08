Perché Crosetto ha provato a zittire Bonini che stava solo facendo il suo lavoro? | VIDEO

Leggi su nextquotidiano

(Di lunedì 8 agosto 2022) Gli alfieri di Giorgia Meloni tornano a mettere in discussione la par condicio elettorale in tv. Dopo il chiacchierato caso di Elisa Anzaldo, il dibattito è tornato ad infiammarsi stamane durante il Tg1 Mattina. L’episodio in questione ha visto come protagonisti Guido, fedelissimo della leader di FdI, e Senio, conduttore dell’edizione mattutina del tg della rete ammiraglia. L’attrito è scoppiato durante una discussione sul Pnrr, quandoha ricordato ai telespettatori come Fratelli d’Italia avesse votato cinque volte “no” al piano di rilancio dell’economia post-Covid. Una puntualizzazione, questa, che evidentemente non è piaciuta a, che ha gelato il presentatore di Rai 1 con un laconico “faccia il conduttore, non faccia la parte”. “Io faccio il conduttore e richiamo la memoria – la replica ...