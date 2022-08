Per Ludovica Valli Bebè 2 in arrivo: annuncio social con dettagli. “Ho aspettato perchè” (Di lunedì 8 agosto 2022) A quanto pare, nessuno, ma proprio nessuno, si era ancora reso conto del dolce segreto che Ludovica Valli custodiva da qualche settimana. L’ex tronista di Uomini e Donne è in dolce attesa e ieri, con un dolcissimo video suoi social, ha deciso finalmente di raccontare a tutti quello che sta succedendo nella sua vita. Una sorta di sfogo, una liberazione visto che, come lei stessa ha detto, ormai non ce la faceva più a nascondere nelle foto e nei video postati sui social, il pancione che è già cresciuto! Seconda gravidanza quindi per Ludovica Valli, dopo la nascita della piccola Anastasia che già, coccola con amore il Bebè 2 che sta per arrivare, accarezzando il pancione della mamma. Per Gianmaria Di Gregorio e Ludovica Valli una ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 8 agosto 2022) A quanto pare, nessuno, ma proprio nessuno, si era ancora reso conto del dolce segreto checustodiva da qualche settimana. L’ex tronista di Uomini e Donne è in dolce attesa e ieri, con un dolcissimo video suoi, ha deciso finalmente di raccontare a tutti quello che sta succedendo nella sua vita. Una sorta di sfogo, una liberazione visto che, come lei stessa ha detto, ormai non ce la faceva più a nascondere nelle foto e nei video postati sui, il pancione che è già cresciuto! Seconda gravidanza quindi per, dopo la nascita della piccola Anastasia che già, coccola con amore il2 che sta per arrivare, accarezzando il pancione della mamma. Per Gianmaria Di Gregorio euna ...

