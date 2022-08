Peggiora la crisi idrica in Europa. Reno verso lo stop alla navigazione, in Francia deroga per mantenere in funzione le centrali atomiche (Di lunedì 8 agosto 2022) Si riduce ancora il livello dell’acqua sulla tratta tedesca del fiume Reno, ormai a pochi centimetri dal diventare impraticabile per la navigazione. A causa del clima rimasto caldo e asciutto durante il fine settimana, la profondità, già sui minimi storici, è ulteriormente diminuita e le chiatte mercantili non possono più navigare a pieno carico. In alcuni casi il peso del trasportato dev’essere ridotto di tre quarti. Con queste imbarcazioni viene spostato anche il carbone utilizzato nelle centrali elettriche del paese oltre a cereali, petrolio, minerali e componentistica per le industrie che si affacciano sul sesto fiume più lungo d’Europa. Il Reno collega il cuore industriale della Germania con i porti del mare del Nord da cui i prodotti vengono esportati sui mercati mondiali. Il colosso chimico Basf ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 8 agosto 2022) Si riduce ancora il livello dell’acqua sulla tratta tedesca del fiume, ormai a pochi centimetri dal diventare impraticabile per la. A causa del clima rimasto caldo e asciutto durante il fine settimana, la profondità, già sui minimi storici, è ulteriormente diminuita e le chiatte mercantili non possono più navigare a pieno carico. In alcuni casi il peso del trasportato dev’essere ridotto di tre quarti. Con queste imbarcazioni viene spostato anche il carbone utilizzato nelleelettriche del paese oltre a cereali, petrolio, minerali e componentistica per le industrie che si affacciano sul sesto fiume più lungo d’. Ilcollega il cuore industriale della Germania con i porti del mare del Nord da cui i prodotti vengono esportati sui mercati mondiali. Il colosso chimico Basf ...

