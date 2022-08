Pd, Letta: "Con Calenda sono stato troppo ingenuo Ha confuso Twitter con la realtà. Che regalo alla destra" (Di lunedì 8 agosto 2022) Enrico Letta deve ricominciare da capo. Lo strappo di Calenda lo costringe a cambiare starategia in vista delle prossime elezioni del 25 settembre. Il segretario del Pd è durissimo nei confronti del leader di Azione che in diretta tv a Mezz'ora in più su Rai Tre ha comunicato di non voler rompere con i dem. "Da Calenda - spiega Letta alla Stampa - un regalo alla destra, non mi ha nemmeno chiamato, l'ha detto a Franceschini e poi sono stato io a contattarlo dopo. Se un politico, un uomo di stato, fa saltare gli accordi che ha firmato perché ha cambiato idea non c’è più politica, siamo su Twitter, dove si può cambiare idea ogni minuto. Ecco, credo che Calenda abbia ... Leggi su affaritaliani (Di lunedì 8 agosto 2022) Enricodeve ricominciare da capo. Lo strappo dilo costringe a cambiare starategia in vista delle prossime elezioni del 25 settembre. Il segretario del Pd è durissimo nei confronti del leader di Azione che in diretta tv a Mezz'ora in più su Rai Tre ha comunicato di non voler rompere con i dem. "Da- spiegaStampa - un, non mi ha nemmeno chiamato, l'ha detto a Franceschini e poiio a contattarlo dopo. Se un politico, un uomo di, fa saltare gli accordi che ha firmato perché ha cambiato idea non c’è più politica, siamo su, dove si può cambiare idea ogni minuto. Ecco, credo cheabbia ...

