Parlamentarie M5s | le autocandidature sono quasi 2 mila Confermata l’assenza di Casalino e Di Battista

«quasi duemila cittadini hanno scelto di autocandidarsi per correre con il Movimento 5 Stelle alle prossime elezioni politiche». È l'annuncio del partito a seguito dell'esito delle auto candidature per le Parlamentarie del Movimento, che dovrebbero avvenire il 16 agosto. sono 1.165 quelli candidati alla Camera, 708 quelli per il Senato e 49 alla circoscrizione Esteri. Ringraziati pubblicamente «per aver deciso di mettere al servizio della collettività la competenza nel rispetto dei principi del Movimento». Poi specificano che «garantiranno candidature di alto profilo» per restare coerenti, scrivono, con la linea politica adottata negli anni e continuare a portarla in Parlamento. Tra chi correrà alle Parlamentarie c'è anche Sergio Costa, ex ministro dell'Ambiente, che ha indicato come scelta Senato ...

