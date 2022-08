Parlamentarie M5S, Di Battista non ha presentato la candidatura (Di lunedì 8 agosto 2022) Alessandro Di Battista, come il portavoce di Conte, Rocco Casalino, secondo quanto riferiscono le agenzie di stampa citando fonti del M5S, non ha presentato l’autocandidatura per partecipare alle Parlamentarie del Movimento del prossimo 16 agosto. Il limite per inoltrare la domanda online era segnato per oggi alle 14. Come Rocco Casalino anche Alessandro Di Battista non ha presentato la candidatura alle Parlamentarie M5S L’ex deputato romano del M5S per ora non ha commentato la decisione. Fino a venerdì scorso Alessandro Di Battista non si era ancora iscritto al M5S, condizione necessaria per effettuare l’iscrizione alla piattaforma e sottoporre la candidatura alle Parlamentarie. Per Alessandro Di ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 8 agosto 2022) Alessandro Di, come il portavoce di Conte, Rocco Casalino, secondo quanto riferiscono le agenzie di stampa citando fonti del M5S, non hal’autoper partecipare alledel Movimento del prossimo 16 agosto. Il limite per inoltrare la domanda online era segnato per oggi alle 14. Come Rocco Casalino anche Alessandro Dinon halaalleM5S L’ex deputato romano del M5S per ora non ha commentato la decisione. Fino a venerdì scorso Alessandro Dinon si era ancora iscritto al M5S, condizione necessaria per effettuare l’iscrizione alla piattaforma e sottoporre laalle. Per Alessandro Di ...

DaniloToninelli : Come è giusto che sia il #M5S non vuole politici professionisti e dice sì al limite dei due mandati. Bravo… - DaniloToninelli : E dopo il mantenimento dei 2 mandati adesso anche le parlamentarie con al centro la #democraziadiretta. Questo sì c… - sebmes : Il simbolo non si tocca e i candidati si scelgono con le “parlamentarie” aveva detto Grillo. Il simbolo resta quel… - GraziaMontefal2 : RT @andreacantelmo8: #DiBattista non ha presentato l'autocandidatura per le parlamentarie del 16 agosto del #M5s. Il termine per inoltrare… - lamaschera4 : Perché dovete sfruttare Di Battista per dare visibilità a Conte? #DIBATTISTA NON È DEL M5S, perché mai avrebbe dov… -