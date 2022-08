sportli26181512 : Paradosso Gosens, buoni segnali per l'Inter dall'uomo con meno benzina: Paradosso Gosens, buoni segnali per l'Inter… - Yuro_23 : RT @Gazzetta_it: #Inter, paradosso #Gosens,: buoni segnali dall'uomo con meno benzina. Obiettivo Lecce - Gazzetta_it : #Inter, paradosso #Gosens,: buoni segnali dall'uomo con meno benzina. Obiettivo Lecce -

La Gazzetta dello Sport

Robinentra a sorpresa tra gli undici titolari di Simone Inzaghi e ti aspetti un esterno ad azione ridotta, ancora alla ricerca di una forma sufficiente: così è stato, contro il Villarreal. Ma, nello ......gli stava elargendo Quando ha deciso di pagare Caicedo per 6 mesi e ha speso 25 milioni per,... Sembra quasi che, come nel celebredi Zenone , la conclusione sia a un passo, ma ... Paradosso Gosens, buoni segnali per l'Inter dall'uomo con meno benzina