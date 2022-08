Par condicio alle Feste dell'Unità, sfida di FdI nel feudo rosso (Di lunedì 8 agosto 2022) La par condicio elettorale deve valere anche alla Festa dell'Unità. È scontro tra Fratelli d'Italia e Pd per le Feste del partito durante la campagna elettorale in vista del voto del 25 settembre. Tutto parte nei feudi della sinistra, in Emilia Romagna, dove una lettera del deputato Galeazzo Bignami ha aperto il caso dello sbilanciamento che si verifica nei dibattiti della kermesse democratica a meno di due mesi dal voto. Il prefetto di Bologna, Attilio Visconti, ha chiesto allora che vengano rispettate le regole della campagna elettorale in vista delle Politiche, ma secondo quanto si apprende il Pd non è affatto convinto di aprire la Festa dell'Unità alle opinioni divergenti né ... Leggi su iltempo (Di lunedì 8 agosto 2022) La parelettorale deve valere anche alla Festa. È scontro tra Fratelli d'Italia e Pd per ledel partito durante la campagna elettorale in vista del voto del 25 settembre. Tutto parte nei feudia sinistra, in Emilia Romagna, dove una lettera del deputato Galeazzo Bignami ha aperto il casoo sbilanciamento che si verifica nei dibattitia kermesse democratica a meno di due mesi dal voto. Il prefetto di Bologna, Attilio Visconti, ha chiesto allora che vengano rispettate le regolea campagna elettorale in vistae Politiche, ma secondo quanto si apprende il Pd non è affatto convinto di aprire la Festaopinioni divergenti né ...

marattin : Dopo la domanda (purtroppo senza risposta) a @forza_italia sulla proposta di flat tax al 23%, per par condicio facc… - mario37784332 : @teipalo @vetustissima Infatti tu sei un pacifico........ Per par condicio ti masturbi?????????? - linglima : RT @marattin: Dopo la domanda (purtroppo senza risposta) a @forza_italia sulla proposta di flat tax al 23%, per par condicio facciamone una… - giangolz : RT @marattin: Dopo la domanda (purtroppo senza risposta) a @forza_italia sulla proposta di flat tax al 23%, per par condicio facciamone una… - RobertoSignore7 : RT @marattin: Dopo la domanda (purtroppo senza risposta) a @forza_italia sulla proposta di flat tax al 23%, per par condicio facciamone una… -