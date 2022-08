Paesi arabi, la campagna anti LGBTQ+ diventa virale. “Esistono solo 2 generi” (Di lunedì 8 agosto 2022) La campagna chiamata “Fetrah”, che rifiuta l’identità di genere non binaria e condanna gli orientamenti sessuali diversi dall’eterosessualità contribuendo a fomentare odio e violenze verso le persone della comunità LGBTQ+, sembra non fermarsi più. Nelle ultime settimane, l’iniziativa partita dall’Egitto, è diventa virale sui social network di vari Paesi del Medio Oriente e del Nord Africa. La campagna Fetrah prevede soltanto due colori: un rosa acceso e l’azzurro chiaro“Basta LGBTQ+”: il messaggio social della campagna L’iniziativa è stata creata da tre esperti di marketing ed è stata resa pubblica lo scorso 22 giugno attraverso vari account su Twitter, Instagram, Facebook e Telegram, così come tramite un sito sulla cui homepage compare un messaggio ... Leggi su luce.lanazione (Di lunedì 8 agosto 2022) Lachiamata “Fetrah”, che rifiuta l’identità di genere non binaria e condanna gli orientamenti sessuali diversi dall’eterosessualità contribuendo a fomentare odio e violenze verso le persone della comunità, sembra non fermarsi più. Nelle ultime settimane, l’iniziativa partita dall’Egitto, èsui social network di varidel Medio Oriente e del Nord Africa. LaFetrah prevede soltanto due colori: un rosa acceso e l’azzurro chiaro“Basta”: il messaggio social dellaL’iniziativa è stata creata da tre esperti di marketing ed è stata resa pubblica lo scorso 22 giugno attraverso vari account su Twitter, Instagram, Facebook e Telegram, così come tramite un sito sulla cui homepage compare un messaggio ...

romagnolimauri1 : @cecilia30506041 @giannisassari08 @EnricoLetta Vada nei paesi arabi poi mi faccia sapere. - fatuciuccio : @StefanoDiMauro8 @MarcoBenatti_ @DantiNicola Tutti i paesi dell'est sono nazionalisti, omofobi e contro gli immigra… - nfilosa65 : @achablau @_Nico_Piro_ @AlMazza64 Com’è che tutti i paesi arabi non fanno niente per aiutare i palestinesi? Tipo Gi… - KATER_R1 : @autocostruttore @Khris_St E sai cosa danno alle donne, e le condizioni, non potete parlare con la Cina perché non… - e_vostro : @JUREGRANDE @Ste_Mazzu Naaaa, non ci creda che i palestinesi abbiano razzi e non creda neanche che quei razzi gliel… -