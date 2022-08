Padova: dieci azzurri al match decisivo di “quali” (Di lunedì 8 agosto 2022) Disputato il secondo turno del tabellone cadetto al “Città di Padova 'Memorial Lino Barbiero'”, ITF maschile con un montepremi di 25mila dollari in corso sul “rosso” della città veneta in versione “combined” con un ITF femminile. Martedì in campo anche i primi match del main draw Leggi su federtennis (Di lunedì 8 agosto 2022) Disputato il secondo turno del tabellone cadetto al “Città di'Memorial Lino Barbiero'”, ITF maschile con un montepremi di 25mila dollari in corso sul “rosso” della città veneta in versione “combined” con un ITF femminile. Martedì in campo anche i primidel main draw

mattinodipadova : Maturità. Al Duca d’Aosta in dieci conquistano il 100. Ora tutti all’Università - Gazzettino : Screening per l'epatite C, in tre mesi 1.300 prelievi: trovati dieci ammalati - mattinodipadova : Conselve, morto l’ex sindaco Gradella a dieci giorni dalla sorella - mattinodipadova : Continuano le notti di furti tra provincia e cintura urbana, i ladri in dieci abitazioni -