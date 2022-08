Ottime notizie in casa AEW: Kenny Omega è pronto al ritorno (Di lunedì 8 agosto 2022) L’annata della AEW non è stata per niente facile. Di fianco all debutto di tantissime top star ci sono state alcune note dolenti di tanti infortuni che hnanno attanagliato le piu grandi top star tra cui CM Punk, Bryan Danielson e Kenny Omega. Sull’ultimo ci sono delle buone notizie dato che Tony Khan lo vorrebbe in azione già per il prossimo PPV, parola di Dave Meltzer. Le sue parole “Su Kyle O’Reilly e Adam Cole so poco o nulla su quando avranno l’ok da parte dei medici, mentre per quanto riguarda Kenny so che gli stanno spianando la strada per un ritorno imminente, probabilmente già al prossimo PPV“. Leggi su zonawrestling (Di lunedì 8 agosto 2022) L’annata della AEW non è stata per niente facile. Di fianco all debutto di tantissime top star ci sono state alcune note dolenti di tanti infortuni che hnanno attanagliato le piu grandi top star tra cui CM Punk, Bryan Danielson e. Sull’ultimo ci sono delle buonedato che Tony Khan lo vorrebbe in azione già per il prossimo PPV, parola di Dave Meltzer. Le sue parole “Su Kyle O’Reilly e Adam Cole so poco o nulla su quando avranno l’ok da parte dei medici, mentre per quanto riguardaso che gli stanno spianando la strada per unimminente, probabilmente già al prossimo PPV“.

