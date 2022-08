Oroscopo Paolo Fox 9 agosto 2022 | martedì suscettibile e mareggiato per Bilancia

(Di lunedì 8 agosto 2022) Pronto l'quotidiano diFox che, dopo aver interrogato le stelle, rivela le previsioni astrologiche di. Siamo nel cuore dell'estate, ossia la parte più vivida e profonda del periodo. In queste 24 ore la Luna sarà in Capricorno e a breve Venere transiterà in Leone. Amore, benessere, soldi, amicizie, lavoro, anticipiamo unintenso, non noioso e con qualche movimento extra. Adesso vediamo che cosa aspettarci da questa giornata, leggendo anche l'del proprio ascendente!diFox: Ariete, Toro, Gemelli Ariete – In questa giornata avrete l'agenda piena, siccome avrete molte battaglie in corso e tante cose da portare al termine. Sarà possibile ...

Ecco l'della seconda settimana di agosto, dall'8 al 14, preparato con le previsioni segno per segno, dall'esperto astrologoFox.Ariete Per i nati nell'Ariete la seconda settimana di agosto sarà a quattro stelle, grazie al ritorno di Venere dalla loro parte, ma in amore molto dipende dalle proprie azioni. ...Branko eFox Ariete L'energia planetaria ti porta a prenderti cura della tua salute fisica, mentale ed emotiva. Per quanto possibile, cerca di goderti ...Secondo l'oroscopo del 13 agosto 2022 i Vergine devono essere meno drastici, i nati sotto il segno del Toro sono in ripresa ...La seconda settimana di agosto comincia alla grande per alcuni segni: i gemelli potranno riprendersi da un periodo difficile, mentre bilancia e scorpione avranno poca pazienza in amore.