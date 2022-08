Orban ‘buca’ in gommone, salvato da giornalista (Di lunedì 8 agosto 2022) (Adnkronos) – Un giornalista locale ha soccorso il primo ministro ungherese Viktor Orban al largo delle coste croate, quando il suo gommone ha iniziato a perdere aria e rischiava di affondare, riportano oggi alcuni media. L’incidente è avvenuto durante il fine settimana in una baia dell’isola di Vis, sulla costa dalmata. “Il suo gommone si è rotto, quindi ho portato lui, sua moglie e la sua guardia del corpo a riva”, ha detto il giornalista Boris Vrkic al quotidiano Slobodna Dalmacija. Vrkic, che lavorava per Slobodna Dalmacija, ha anche fatto una foto che lo ritrae insieme al politico ungherese. Orban era di buon umore malgrado l’incidente ed è andato a cena in un ristorante specializzato in cucina di mare, ha continuato Vrkic. Il 59enne politico della destra populista, che ha ... Leggi su italiasera (Di lunedì 8 agosto 2022) (Adnkronos) – Unlocale ha soccorso il primo ministro ungherese Viktoral largo delle coste croate, quando il suoha iniziato a perdere aria e rischiava di affondare, riportano oggi alcuni media. L’incidente è avvenuto durante il fine settimana in una baia dell’isola di Vis, sulla costa dalmata. “Il suosi è rotto, quindi ho portato lui, sua moglie e la sua guardia del corpo a riva”, ha detto ilBoris Vrkic al quotidiano Slobodna Dalmacija. Vrkic, che lavorava per Slobodna Dalmacija, ha anche fatto una foto che lo ritrae insieme al politico ungherese.era di buon umore malgrado l’incidente ed è andato a cena in un ristorante specializzato in cucina di mare, ha continuato Vrkic. Il 59enne politico della destra populista, che ha ...

Orban 'buca' in gommone, salvato da giornalista Orban era di buon umore malgrado l'incidente ed è andato a cena in un ristorante specializzato in cucina di mare, ha continuato Vrkic. Il 59enne politico della destra populista, che ha recentemente