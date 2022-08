Oggi tutti parlano di loro, in vacanza in Italia. E il flirt dell'estate è servito! Ma chi è Kelsey Merritt? (Di lunedì 8 agosto 2022) Sul suo profilo Instagram l’unica descrizione che campeggia è questa: “filipino-american”. Già, perché Kelsey Merritt nei suoi 25 anni può vantare un primato: è stata la prima top model filippino-americana ad aver posato per la rivista Sports Illustrated. Con tutto quel che ne consegue. Ma i suoi successi non finiscono qua. Un bellezza semplice ed eterea la sua, che non a caso ha conquistato il cuore di Jared Leto, un dongiovanni per antonomasia. I due non hanno ancora ufficialmente confermato la relazione, ma a giudicare dalle foto dei paparazzi sono inseparabili. Ecco perché ora il mondo vuole sapere tutto su di lei. Leggi su amica (Di lunedì 8 agosto 2022) Sul suo profilo Instagram l’unica descrizione che campeggia è questa: “filipino-american”. Già, perchénei suoi 25 anni può vantare un primato: è stata la prima top model filippino-americana ad aver posato per la rivista Sports Illustrated. Con tutto quel che ne consegue. Ma i suoi successi non finiscono qua. Un bellezza semplice ed eterea la sua, che non a caso ha conquistato il cuore di Jared Leto, un dongiovanni per antonomasia. I due non hanno ancora ufficialmente confermato la relazione, ma a giudicare dalle foto dei paparazzi sono inseparabili. Ecco perché ora il mondo vuole sapere tutto su di lei.

