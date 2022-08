Offerta dall’Olanda | l’Utrecht vuole un attaccante del Napoli!

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 8 agosto 2022) Si riscalda il calciomercato del Napoli. Il d.s. Cristiano Giuntoli è a lavoro per chiudere alcune operazioni di mercato, con le cessioni che la stanno facendo da protagonista in queste ore. Non solo Fabian Ruiz, anche unpotrebbe a breve lasciare i partenopei. Si tratta di Giuseppe Ambrosino,classe 2003 della Primavera del Napoli e autore di 20 gol nello scorso campionato di Primavera 1. Il giovane centravanti si è allenato agli ordini di mister Luciano Spalletti per tutto il precampionato, raccogliendo consigli ed elogi dal suo allenatore. Ora, però, è il momento di pensare al futuro. Giuseppe Ambrosino Nelle scorse ore, rivela il giornalista ed esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, per l’è arrivata una richiesta ufficiale da parte del, club olandese, per un ...