Nuoto | Leon Marchand e Adam Peaty saltano gli Europei | cosa cambia per l’Italia?

(Di lunedì 8 agosto 2022) Manca sempre meno all’inizio degli2022 diin corsie a Roma. Nella splendida piscina del Foro Italico, dall’11 al 17 agosto, assisteremo a uno spettacolo speciale e la Nazionale Italiana guidata dal Direttore Tecnico Cesare Butini. Dopo aver incantato nei Mondiali 2022 di Budapest (Ungheria), gli azzurri avranno motivazioni particolari per confermarsi potenza assoluta della disciplina, citando il terzo posto nel medagliere iridato nella competizione nelle acque magiare. Da considerare che, come nella capitale ungherese, a Roma non ci saranno le selezioni russe e bielorusse per le note vicende legate al conflitto bellico in Ucraina. Ciò alimenta ambizioni e possibilità di medaglia da parte dei nostri portacolori. E poi bisognerà tener conto di chi ha scelto di non essere presente per questioni di programmazione. E’ il caso del fenomeno ...