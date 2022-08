Nuoto, Cesare Butini: “C’è tanta pressione, ma è normale essere attesi dopo i risultati dei Mondiali” (Di lunedì 8 agosto 2022) Gli Europei 2022 di Nuoto sono sempre più vicini. A Roma lo spettacolo, per quanto riguarda la pratica in corsie, andrà in scena dall’11 al 17 agosto e la Nazionale italiana ha grandi motivazioni. I grandi risultati ottenuti ai Mondiali di Budapest (Ungheria) hanno posto l’accento sul livello raggiunto dagli azzurri in ambito internazionale e il target è quello di dar seguito nella competizione tra le mura amiche. Un contingente numeroso quello tricolore, con ben 58 atleti coinvolti, dando uno sguardo alle nuove generazioni rappresentate più che degnamente dal classe 2006 Lorenzo Galossi e dalla classe 2005 Benedetta Pilato (oro e argento ai Mondiali nei 100 e 50 rana). Una profondità spiccata, specie nel settore maschile, di cui è ben consapevole il Direttore Tecnico Cesare Butini, ... Leggi su oasport (Di lunedì 8 agosto 2022) Gli Europei 2022 disono sempre più vicini. A Roma lo spettacolo, per quanto riguarda la pratica in corsie, andrà in scena dall’11 al 17 agosto e la Nazionale italiana ha grandi motivazioni. I grandiottenuti aidi Budapest (Ungheria) hanno posto l’accento sul livello raggiunto dagli azzurri in ambito internazionale e il target è quello di dar seguito nella competizione tra le mura amiche. Un contingente numeroso quello tricolore, con ben 58 atleti coinvolti, dando uno sguardo alle nuove generazioni rappresentate più che degnamente dal classe 2006 Lorenzo Galossi e dalla classe 2005 Benedetta Pilato (oro e argento ainei 100 e 50 rana). Una profondità spiccata, specie nel settore maschile, di cui è ben consapevole il Direttore Tecnico, ...

