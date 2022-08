Notte senza missili e razzi a Gaza. Israele: 'Raggiunti gli obbiettivi' (Di lunedì 8 agosto 2022) - Dopo 3 giorni di ostilità, ha retto nella Notte il cessate il fuoco annunciato ieri nella dopo la mediazione dell'Egitto. Il premier Lapid ha ribadito: 'Siamo pronti a reagire a qualsiasi azione ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 8 agosto 2022) - Dopo 3 giorni di ostilità, ha retto nellail cessate il fuoco annunciato ieri nella dopo la mediazione dell'Egitto. Il premier Lapid ha ribadito: 'Siamo pronti a reagire a qualsiasi azione ...

