Nope è il film di tensione dell’estate 2022

(Di lunedì 8 agosto 2022) Con, Jordan Peele fa centro. Di nuovo, perché il regista, alla sua terza opera, si riconferma una delle menti più brillanti degli ultimi dieci anni. Non era una vittoria così scontata, soprattutto perché– al cinema dall’11 agosto – è profondamente diverso daiprecedenti di Peele (Scappa – Get Out e Noi – Us), che erano thriller psicologici più esplicitamente permeati sulla denuncia al razzismo. Inil tema del razzismo c’è, ma è molto più sottile, conferendo alla definizione di «horror con messaggio sociale» della cinematografia di Jordan Peele una nuova dimensione. Questo, infatti, è dichiaratamente una pellicola di fantascienza – il pericolo, in questo caso, arriva dal cielo: il predatore è un UFO – di cui Peele riscrive i canoni, ripescando tra i classici sci-fi anni '50 ...