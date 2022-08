Non è vero che il direttore dell’Oms non si è ancora vaccinato contro la Covid (Di lunedì 8 agosto 2022) Il 4 agosto 2022 su Facebook è stato pubblicato un video che sembra mostrare un’intervista al direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Ghebreyesus. Il giornalista chiede al direttore generale dell’Oms quando ha ricevuto la prima somministrazione del vaccino anti-Covid. In base ai sottotitoli in italiano del filmato Tedros Ghebreyesus risponde che, siccome lui è nato nel continente africano, voleva aspettare che «l’Africa e altri Paesi a basso reddito iniziassero la vaccinazione», sottintendendo quindi che fino a quel momento non avesse ricevuto il vaccino. Il direttore dell’Oms specifica poi che la sua decisione è una protesta «perché stiamo fallendo». Le immagini sono accompagnate da questo commento, scritto da chi ha pubblicato il post su ... Leggi su facta.news (Di lunedì 8 agosto 2022) Il 4 agosto 2022 su Facebook è stato pubblicato un video che sembra mostrare un’intervista algenerale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Ghebreyesus. Il giornalista chiede algeneralequando ha ricevuto la prima somministrazione del vaccino anti-. In base ai sottotitoli in italiano del filmato Tedros Ghebreyesus risponde che, siccome lui è nato nel continente africano, voleva aspettare che «l’Africa e altri Paesi a basso reddito iniziassero la vaccinazione», sottintendendo quindi che fino a quel momento non avesse ricevuto il vaccino. Ilspecifica poi che la sua decisione è una protesta «perché stiamo fallendo». Le immagini sono accompagnate da questo commento, scritto da chi ha pubblicato il post su ...

