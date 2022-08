Noemi Bocchi e il patto segreto con Francesco Totti: spunta la verità (Di lunedì 8 agosto 2022) Basta aprire un qualsiasi giornale di gossip per vedere che pagine intere sono dedicate alla separazione più sconvolgente dell'estate, quella fra Francesco Totti e Ilary Blasi. Si susseguono, inoltre, indiscrezioni sul rapporto fra il Pupone e Noemi Bocchi. Ultimamente, poi, ci sono degli aggiornamenti molto importanti proprio sul loro rapporto Non appena la notizia della separazione fra il campione del mondo e l’ex Iena è stata comunicata, sono cominciate a piovere indiscrezioni su una possibile relazione fra Francesco Totti e Noemi Bocchi. Tutti i sostenitori dell’ex coppia più amata d’Italia, però, non hanno voluto credere a quei rumors. La maggior parte degli utenti Instagram, infatti, hanno descritto le mille voci che piovevano sul web come ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di lunedì 8 agosto 2022) Basta aprire un qualsiasi giornale di gossip per vedere che pagine intere sono dedicate alla separazione più sconvolgente dell'estate, quella frae Ilary Blasi. Si susseguono, inoltre, indiscrezioni sul rapporto fra il Pupone e. Ultimamente, poi, ci sono degli aggiornamenti molto importanti proprio sul loro rapporto Non appena la notizia della separazione fra il campione del mondo e l’ex Iena è stata comunicata, sono cominciate a piovere indiscrezioni su una possibile relazione fra. Tutti i sostenitori dell’ex coppia più amata d’Italia, però, non hanno voluto credere a quei rumors. La maggior parte degli utenti Instagram, infatti, hanno descritto le mille voci che piovevano sul web come ...

blogtivvu : Francesco Totti e Noemi Bocchi si frequentavano già 7 mesi fa? La foto, giallo sulla misteriosa donna… - zazoomblog : Francesco Totti e la donna del mistero in aeroporto: era Noemi Bocchi? Gli indizi che (forse) svelano il giallo -… - infoitcultura : Francesco Totti e Noemi Bocchi pronti a uscire allo scoperto, l'indiscrezione - zazoomblog : Totti e Noemi Bocchi beccati in aeroporto: la prima foto insieme - #Totti #Noemi #Bocchi #beccati - infoitcultura : Francesco Totti e Noemi Bocchi in aeroporto: spunta una vecchia foto -