New York, a Central Park arriva Putin. Ma è una statua dipinta... di rosso che lo raffigura (Di lunedì 8 agosto 2022) Il Presidente russo Vladimir Putin è "apparso" in un parco giochi del Central Park di New York . In realtà non proprio lui ma una sua statua, che mostra il presidente russo a cavalcioni di un carro ... Leggi su gazzettadelsud (Di lunedì 8 agosto 2022) Il Presidente russo Vladimirè "apparso" in un parco giochi deldi New. In realtà non proprio lui ma una sua, che mostra il presidente russo a cavalcioni di un carro ...

