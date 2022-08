ReteMeteoAmator : Nessuna Tromba d'aria tra Pisa e Livorno - 7 Agosto 2022 ecco a cosa è stato dovuto il forte vento ? - RobotGufo : @Margher58959797 @ForzaLazio1980 in Africa è così, si tromba in allegria, senza nessuna precauzione, e ci si mette… - elvenetobestema : @Crudeli45198835 Per il caldo La pizza La pasta Le emozioni Il freddo L'acqua La siccità Dorme troppo Dorme poco Do… -

Geopop

... hanno preso la decisione criminale di distribuire armi alla popolazione senza controllo e... un investigatore della SBU mi ha bloccato nelladelle scale e, sotto registrazione video, mi ...Certo, tutte anime del centro destra edella sinistra. Nonostante il caldo torrido di ... Per due ore Andrea Tofanelli allae Giovanni Hoffer al corno, accompagnati dall'orchestra di ... Violento temporale colpisce le coste di Vieste, bagnanti in fuga dalla spiaggia ma nessuna vittima La polizia ha reso noto le cause che hanno portato al danneggiamento dei pannelli solari di un centro commerciale.Maltempo in Sicilia: tromba marina sul Golfo di Patti, nessun interessamento della costa E’ stata una domenica di fine luglio di maltempo in parte della Sicilia. Sul Golfo di Patti, in provincia di Me ...