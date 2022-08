Napoli - Raspadori, trattativa in stallo: ballano 5 milioni. Intanto gioca in Coppa Italia (Di lunedì 8 agosto 2022) Nuovo Fantacampionato, il Fanta Ufficiale di Gazzetta, premi per oltre 270.000 ! Sfida i migliori fantallenatori e gli Autogol. gioca ora È vero che Carnevali ha già in mano il sì di Andrea Pinamonti,... Leggi su gazzetta (Di lunedì 8 agosto 2022) Nuovo Fantacampionato, il Fanta Ufficiale di Gazzetta, premi per oltre 270.000 ! Sfida i migliori fantallenatori e gli Autogol.ora È vero che Carnevali ha già in mano il sì di Andrea Pinamonti,...

DiMarzio : . @sscnapoli, in serata contatto telefonico decisivo con il @SassuoloUS per #Raspadori - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @sscnapoli e @SassuoloUS si avvicinano a piccoli passi all'accordo finale per #Raspadori - AlfredoPedulla : #Raspadori-#Napoli: chiusura imminente, domani ultimi dettagli. Il pressing dell’attaccante, ormai da 48 ore, ha fatto breccia ?? - Cicciputaiutami : E so 2 #Raspadori sta già giocando per il Napoli ma solo i più svegli se ne sono accorti... Carnevali aripigl o ngu… - _Alexx_14 : Dite a raspadori e a frattesi di lasciare con le pezze lo scansuolo e di venire a napoli -