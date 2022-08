Napoli, rapina borsello a coppia di turisti: arrestato 30enne algerino (Di lunedì 8 agosto 2022) A Napoli, dopo essersi avvicinato alle spalle di una coppia di turisti, l’uomo ha infilato la mano nel suo zaino impossessandosi di un borsello e di un cellulare. Ieri mattina, a Napoli, una pattuglia dei Falchi del Commissariato Decumani nel transitare in piazza Nicola Amore ha notato un uomo che stava seguendo una coppia di Leggi su 2anews (Di lunedì 8 agosto 2022) A, dopo essersi avvicinato alle spalle di unadi, l’uomo ha infilato la mano nel suo zaino impossessandosi di une di un cellulare. Ieri mattina, a, una pattuglia dei Falchi del Commissariato Decumani nel transitare in piazza Nicola Amore ha notato un uomo che stava seguendo unadi

milanomagazine : Si tratta di un 32enne pakistano con precedenti di polizia che è stato arrestato per tentata rapina. Il coltello è… - DUVAFerdinando : RT @fattidinapoli: Napoli: Piazza Guglielmo Pepe, algerino rapina una coppia di turisti e viene arrestato - - puntomagazine : Tramite una app rintraccia lo smartphone in via Antonio Toscano a Napoli, incontra una pattuglia della Polizia e ch… - fattidinapoli : Napoli: Piazza Guglielmo Pepe, algerino rapina una coppia di turisti e viene arrestato - - NapoliToday : #Cronaca Seguono e rapinano due turisti: beccati dai falchi -