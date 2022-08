Napoli, la procura indaga dopo le accuse di razzismo ai poliziotti del commerciante cinese. La questura insiste: «Nessun insulto» – Il video (Di lunedì 8 agosto 2022) La procura di Napoli Nord ha aperto un’indagine in merito a quanto accaduto giovedì, 4 agosto, in un negozio di Frattamaggiore (Napoli) in cui il titolare ha denunciato di essere stato aggredito e insultato con epiteti razzisti dalla Polizia. La questura di Napoli ha dato una versione diversa rispetto al commerciante in questione, Chen Chaohao, 22enne di origine cinese nato e cresciuto in Italia. Secondo quanto riferiscono, il ragazzo si sarebbe rifiutato più volte di fornire i documenti e le proprie generalità durante le fasi di identificazione. Gli agenti lo hanno così portato in commissariato dove è stato identificato e poi denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. Quanto successo nasce dalla chiamata di una cliente del negozio, la quale chiama il 112 e ... Leggi su open.online (Di lunedì 8 agosto 2022) LadiNord ha aperto un’indagine in merito a quanto accaduto giovedì, 4 agosto, in un negozio di Frattamaggiore () in cui il titolare ha denunciato di essere stato aggredito e insultato con epiteti razzisti dalla Polizia. Ladiha dato una versione diversa rispetto alin questione, Chen Chaohao, 22enne di originenato e cresciuto in Italia. Secondo quanto riferiscono, il ragazzo si sarebbe rifiutato più volte di fornire i documenti e le proprie generalità durante le fasi di identificazione. Gli agenti lo hanno così portato in commissariato dove è stato identificato e poi denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. Quanto successo nasce dalla chiamata di una cliente del negozio, la quale chiama il 112 e ...

