Napoli, Gazzetta: “Rivoluzione azzurra, Fabian verso Parigi” (Di lunedì 8 agosto 2022) Napoli, Gazzetta- Come riporta la Gazzetta ad oggi il Napoli è davvero in grande Rivoluzione di giocatori e di ambiente ad oggi “La Rivoluzione iniziata con l’addio di Insigne è ancora in corso e il Napoli sta continuando a cambiare pelle. Fin qui però il centrocampo non era stato toccato in alcun modo dal mercato azzurro, che sembrava appunto voler preservare la zona nevralgica del campo. Da ieri non è più così, perché il corteggiamento del Paris Saint Germain per Fabian Ruiz si è fatto serrato, con i francesi decisamente più avanti del Manchester United nella corsa allo spagnolo”. “Il contratto in scadenza nel 2023 è un invito a nozze per un club come quello Parigino visto e considerato anche l’ingaggio tutto sommato contenuto del ... Leggi su seriea24 (Di lunedì 8 agosto 2022)- Come riporta laad oggi ilè davvero in grandedi giocatori e di ambiente ad oggi “Lainiziata con l’addio di Insigne è ancora in corso e ilsta continuando a cambiare pelle. Fin qui però il centrocampo non era stato toccato in alcun modo dal mercato azzurro, che sembrava appunto voler preservare la zona nevralgica del campo. Da ieri non è più così, perché il corteggiamento del Paris Saint Germain perRuiz si è fatto serrato, con i francesi decisamente più avanti del Manchester United nella corsa allo spagnolo”. “Il contratto in scadenza nel 2023 è un invito a nozze per un club come quellono visto e considerato anche l’ingaggio tutto sommato contenuto del ...

