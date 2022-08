Napoli, Gazzetta: “Raspadori sempre più azzurro, oggi la stretta finale” (Di lunedì 8 agosto 2022) Napoli, Gazzetta- Come riporta la Gazzetta, il Napoli è davvero in grande affondo per Raspadori, oggi giornata decisiva. “Raspa, è ora Il 4-2-3-1 è il modulo che il Napoli ha immaginato per Giacomo Raspadori. A proposito, è stata una domenica al telefono per portare in azzurro il talento della Nazionale. Tutti in pressing sul Sassuolo, a cominciare dall’agente dell’attaccante, Tullio Tinti. Non sono mancati i contatti con il Napoli, nella speranza che le parti limino la differenza di 5 milioni. De Laurentiis è fermo a quota 30 milioni. L’a.d. neroverde Giovanni Carnevali, intanto, lavora per chiudere l’intesa per Andrea Pinamonti dell’Inter. E se sciogliesse questo nodo, anche il Napoli potrebbe ... Leggi su seriea24 (Di lunedì 8 agosto 2022)- Come riporta la, ilè davvero in grande affondo pergiornata decisiva. “Raspa, è ora Il 4-2-3-1 è il modulo che ilha immaginato per Giacomo. A proposito, è stata una domenica al telefono per portare inil talento della Nazionale. Tutti in pressing sul Sassuolo, a cominciare dall’agente dell’attaccante, Tullio Tinti. Non sono mancati i contatti con il, nella speranza che le parti limino la differenza di 5 milioni. De Laurentiis è fermo a quota 30 milioni. L’a.d. neroverde Giovanni Carnevali, intanto, lavora per chiudere l’intesa per Andrea Pinamonti dell’Inter. E se sciogliesse questo nodo, anche ilpotrebbe ...

