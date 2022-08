Giorgiolaporta : Giggino #MaiColPd e mai col #PartitoDiBibbiano sarà candidato nella lista del #Pd e non nel partito che porta il su… - DiMarzio : .@sscnapoli, arriva il saluto di #Mertens - logobankz : RT @cmdotcom: #Napoli , arriva #Sirigu : domani le visite mediche - cmdotcom : #Napoli , arriva #Sirigu : domani le visite mediche - Paroladeltifoso : Napoli: arriva il nuovo portiere, ecco chi -

...spagnolo chealla Sampdoria in prestito con diritto di riscatto dal club giallorosso. Villar ha superato le visite mediche, così come Nikita Contini, portiere in arrivo in prestito dal. ...Covid Campania, oggi 7 agosto 2022: 2.698 casi e 1 decesso, 8 agosto 2022 " Crolla la curva dei contagi in Campania, dove nelle ultime 24 ore si ... che oggia uno storico che sfiora i 3 ...Si prevedono, rovesci e temporali sparsi, anche intensi in talune aree. Possibili fulmini e grandine con caduta di rami o alberi. Da qui l'avviso a porre in esseee tutte le misure del caso… Leggi ...Un portiere per il Napoli. Definiti gli accordi con Salvatore Sirigu, 35 anni, portiere svincolato dopo l’ultima esperienza con il Genoa.