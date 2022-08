Muore a 98 anni cardinale Tomko | il più anziano fra porporati

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 8 agosto 2022) Si e’ spento stamattina a Roma ilslovacco Jozef, prefetto emerito della Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli e del Pontificio Comitato per i Congressi Eucaristici Internazionali: aveva 98ed era il piu’porporato del Collegio cardinalizio. Lo fa sapere Vatican News.e’ morto nel suo appartamento a Roma, dove era assistito dalle Suore della Carita’ di San Vincenzo de’ Paoli. Dopo essere stato ricoverato al Policlinico Gemelli il 25 giugno a causa di una lesione alla vertebra cervicale, ha trascorso sei settimane in ospedale e da sabato 6 agosto ha continuato le cure a casa con l’assistenza di un infermiere vaticano. Durante la sua permanenza in ospedale ha ricevuto la visita delsegretario di Stato Pietro Parolin. Il 30 aprile ...