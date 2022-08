Morto l’attore Roger E. Mosley, l’indimenticabile TC di Magnum PI (Di lunedì 8 agosto 2022) Tutti lo ricordano nel ruolo di Theodore “TC” Calvin, mitico pilota di elicotteri, a fianco di Tom Selleck in Magnum P.I. ma anche in molte altre serie tv come Canon, Love Boat, Sanford and Son, Kojak, Starsky and Hutch e in molti film tra cui Terminal Island (L’isola dei dannati). E’ Morto a 83 anni a Los Angeles Roger E. Mosley a seguito di un incidente d’auto in California. Tantissimi i messaggi di cordoglio sui social sia da parte dei colleghi sia da parte degli spettatori. Molti lo ricordano come il “primo eroe della mia vita” e gli augurano “buon volo” proprio per il suo ruolo come TC. Commovente il messaggio della figlia Ch-a, che ha confermato ai media la morte avvenuta al Cedars-Sinai Medical Center. “Mio padre, il vostro amico, il vostro “coach Mosley”, il vostro “TC” di ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 8 agosto 2022) Tutti lo ricordano nel ruolo di Theodore “TC” Calvin, mitico pilota di elicotteri, a fianco di Tom Selleck inP.I. ma anche in molte altre serie tv come Canon, Love Boat, Sanford and Son, Kojak, Starsky and Hutch e in molti film tra cui Terminal Island (L’isola dei dannati). E’a 83 anni a Los AngelesE.a seguito di un incidente d’auto in California. Tantissimi i messaggi di cordoglio sui social sia da parte dei colleghi sia da parte degli spettatori. Molti lo ricordano come il “primo eroe della mia vita” e gli augurano “buon volo” proprio per il suo ruolo come TC. Commovente il messaggio della figlia Ch-a, che ha confermato ai media la morte avvenuta al Cedars-Sinai Medical Center. “Mio padre, il vostro amico, il vostro “coach”, il vostro “TC” di ...

