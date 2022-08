Morto a Roma il cardinale slovacco Josef Tomko. Era il porporato più anziano

(Di lunedì 8 agosto 2022)questa mattina ailJozef, prefetto emerito della Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli e del Pontificio Comitato per i Congressi Eucaristici Internazionali:...

vaticannews_it : #Chiesa Morto stamattina a Roma il cardinale Tomko, 98 anni, il più anziano del Collegio cardinalizio. - Agenzia_Ansa : ? morto a Roma l'attore Alessandro De Santis, ricordato per aver interpretato il personaggio 'Lillo' nel film 'John… - MatteoBilli72 : RT @vaticannews_it: #Chiesa Morto stamattina a Roma il cardinale Tomko, 98 anni, il più anziano del Collegio cardinalizio. - SATELITLGTVUSA1 : RT @vaticannews_it: #Chiesa Morto stamattina a Roma il cardinale Tomko, 98 anni, il più anziano del Collegio cardinalizio. - Leonumber9 : RT @vaticannews_it: #Chiesa Morto stamattina a Roma il cardinale Tomko, 98 anni, il più anziano del Collegio cardinalizio. -

questa mattina ail cardinale slovacco Jozef Tomko , prefetto emerito della Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli e del Pontificio Comitato per i Congressi Eucaristici ...Tomko ènel suo appartamento a, dove era assistito dalle Suore della Carità di San Vincenzo de' Paoli. Dopo essere stato ricoverato al Policlinico Gemelli il 25 giugno a causa di una ...L’amico dei fratelli Bianchi, Omar Shabani, racconta la sua versione di quanto accaduto la notte dell’omicidio di Willy Monteiro Duarte ...(ANSA) - ROMA, 08 AGO - Tutti lo ricordano nel ruolo di Theodore 'TC' Calvin, mitico pilota di elicotteri, a fianco di Tom Selleck in Magnum P.I.