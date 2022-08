Montesarchio, al via le operazioni di pulizia e sgombero della villa comunale (FOTO) (Di lunedì 8 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSono partite a Montesarchio le operazioni di pulizia e sgombero dell’area cantiere che era stata provvisoriamente allestita in villa comunale. Come ben noto, la villa comunale è stata per vari mesi chiusa al pubblico, poiché destinata allo stoccaggio di materiali, arredi urbani e macchinari utilizzati per i lavori di riqualifica del Centro storico e della Piazza Umberto I. La scelta di destinarla, seppur a malincuore e per un periodo limitato, a tale scopo è derivata dalla mancanza di altri luoghi adatti allo scopo che fossero in prossimità del centro storico e ovviamente di proprietà del Comune, vista la necessità stoccare in modo sicuro tutto il necessario al maxi cantiere. Nel merito il vicesindaco ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 8 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSono partite aledidell’area cantiere che era stata provvisoriamente allestita in. Come ben noto, laè stata per vari mesi chiusa al pubblico, poiché destinata allo stoccaggio di materiali, arredi urbani e macchinari utilizzati per i lavori di riqualifica del Centro storico ePiazza Umberto I. La scelta di destinarla, seppur a malincuore e per un periodo limitato, a tale scopo è derivata dalla mancanza di altri luoghi adatti allo scopo che fossero in prossimità del centro storico e ovviamente di proprietà del Comune, vista la necessità stoccare in modo sicuro tutto il necessario al maxi cantiere. Nel merito il vicesindaco ...

