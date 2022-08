Mondiali 2022, Lahm: “Seguirò il torneo da casa, i diritti umani sono più importanti” (Di lunedì 8 agosto 2022) L’ex capitano della Germania, intervistato da Kicker, Philipp Lahm ha parlato dei prossimi Mondiali in Qatar, esprimendo un parere critico. Questo il pensiero del tedesco: “Non faccio parte della delegazione e non voglio andarci come tifoso. Preferisco seguire il torneo da casa. I diritti umani dovrebbero svolgere uno dei ruoli più importanti nell’assegnazione dei tornei. Se un paese che ottiene i risultati peggiori in questo senso si aggiudica l’appalto, si pensa già ai criteri in base ai quali è stata presa la decisione. Ciò non dovrebbe accadere di nuovo in futuro. I diritti umani, la sostenibilità, le dimensioni del paese: niente di tutto questo sembra aver avuto importanza”. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 8 agosto 2022) L’ex capitano della Germania, intervistato da Kicker, Philippha parlato dei prossimiin Qatar, esprimendo un parere critico. Questo il pensiero del tedesco: “Non faccio parte della delegazione e non voglio andarci come tifoso. Preferisco seguire ilda. Idovrebbero svolgere uno dei ruoli piùnell’assegnazione dei tornei. Se un paese che ottiene i risultati peggiori in questo senso si aggiudica l’appalto, si pensa già ai criteri in base ai quali è stata presa la decisione. Ciò non dovrebbe accadere di nuovo in futuro. I, la sostenibilità, le dimensioni del paese: niente di tutto questo sembra aver avuto importanza”. SportFace.

Agenzia_Ansa : Al rientro alle gare dopo il quarto posto ai Mondiali di Eugene, Gianmarco Tamberi ha vinto la tappa Gold del Conti… - Agenzia_Ansa : Elena Micheli è la nuova campionessa del mondo di pentathlon moderno. L'azzurra, classe 1999, già due volte sul pod… - ElisabethWolf84 : RT @RaiSport: Dopo i Mondiali di Budapest, si torna in acqua per i Campionati Europei di Nuoto Roma 2022 ?? In diretta dall'11 al 21 agosto… - andrea_falivene : RT @Agenzia_Ansa: Al rientro alle gare dopo il quarto posto ai Mondiali di Eugene, Gianmarco Tamberi ha vinto la tappa Gold del Continental… - claudiazeni1 : RT @Agenzia_Ansa: Al rientro alle gare dopo il quarto posto ai Mondiali di Eugene, Gianmarco Tamberi ha vinto la tappa Gold del Continental… -