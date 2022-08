Milinkovic Savic, si tratta il rinnovo con la Lazio. Juve alla finestra (Di lunedì 8 agosto 2022) La Lazio tenta di trattenere Milinkovic Savic, ma occhio alla Juventus pronta a lanciare una nuova offerta di mercato Come riportato dal Corriere dello Sport, non è scontata la permanenza di Milinkovic Savic alla Lazio. I biancocelesti proveranno a rinnovare il contratto al centrocampista, ma occhio sempre alla Juventus. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 8 agosto 2022) Latenta di trattenere, ma occhiontus pronta a lanciare una nuova offerta di mercato Come riportato dal Corriere dello Sport, non è scontata la permanenza di. I biancocelesti proveranno a rinnovare il contratto al centrocampista, ma occhio semprentus. L'articolo proviene da Calcio News 24.

forumJuventus : (Cds) 'Juventus: verso la chiusura per Paredes e rispunta l'ipotesi Milinkovic-Savic'? - Matti_2011 : Il #ManchesterUnited va su Adrien #Rabiot della #Juventus. Come era? 'Se non chiude per De Jong va su Milinkovic-Sa… - antoniopuertii : @FBiasin Ma poi calcolando sti prezzi per questi calciatori che hanno fatto solo un anno buono ha ragione lotito ch… - laziofans : CorSport – La situazione Milinkovic tra sirene inglesi ed ipotesi rinnovo: Nonostante manchi una settimana all’esor… - acafaro65 : RT @Gianfranco_juve: PAGANINI – «La Juventus sta per chiudere due operazioni: Kostic e Paredes. Ma attenzione: i bianconeri da qui al 1 set… -