Milenkovic, Inter lontana. Fiorentina pronta a rinnovargli il contratto (Di lunedì 8 agosto 2022) La Fiorentina è sempre più convinta di riuscire a trattenere Milenkovic, provvedendo a fargli firmare un rinnovo contrattuale Milenkovic si allontana sempre di più da un possibile trasferimento alla corte dell'Inter. Come riportato dal Corriere dello Sport, la Fiorentina è ottimista nel fargli firmare il rinnovo contrattuale. L'articolo proviene da Calcio News 24.

