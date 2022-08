Milano | muore in casa schiacciato sotto un armadio

enpaonlus : Studente-pastore precipita e muore con il suo cane sui monti bergamaschi: Matteo Carminati aveva 25 anni - la Repub… - Giorno_Milano : Tragedia a Milano, uomo muore in casa schiacciato da un armadio - milano_today : Tragedia in casa a Milano: uomo muore sotto un armadio - claudiochianura : Domenica 27-11-1988. Un anziano, allampanato e d'aspetto malandato, saliti i 257 gradini verso la terrazza del Duom… - infoitinterno : Brucia appartamento a Milano in via Savona, una donna muore carbonizzata -

Un uomo di 74 anni questa mattina è stato trovato morto schiacciato da un armadio nella sua abitazione in via Volturno, a. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, 118 e polizia di stato. Dal momento che sul corpo non sono stati trovati segni di violenza e che la casa era in ordine, l'ipotesi investigativa è ...Secondo quanto segnalato dalla questura di, presente in via Volturno con gli uomini delle volanti e gli investigatori, la dinamica esatta dell'accaduto è ancora da comprendere. ...Un uomo di 74 anni questa mattina è stato trovato morto schiacciato da un armadio nella sua abitazione in via Volturno, a Milano. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, 118 ...Ha accusato un malore mentre stava facendo un bagno in mare ed è morto. La tragedia è avvenuta in un lido di Margherita di Savoia e a perdere la vita è stato un anziano da anni residente a Milano ma d ...