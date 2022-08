Milan Women, Ganz: «Fondamentale il ‘noi’ prima dell’io» (Di lunedì 8 agosto 2022) Maurizio Ganz, allenatore del Milan Women, ha parlato della squadra che verrà: «Stiamo costruendo un Milan che abbia i nostri valori» L’allenatore del Milan Women, Maurizio Ganz, ha parlato ai microfoni di DAZN. Di seguito le sue parole. «Stiamo costruendo un Milan Femminile che abbia i valori e pensiero da rossonere: sudare e dedizione per i colori rossoneri. Fondamentale il ‘Noi davanti all’Io. Una squadra che darà battaglia, che farà bel gioco, sogniamo qualcosa di grande». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 8 agosto 2022) Maurizio, allenatore del, ha parlato della squadra che verrà: «Stiamo costruendo unche abbia i nostri valori» L’allenatore del, Maurizio, ha parlato ai microfoni di DAZN. Di seguito le sue parole. «Stiamo costruendo unFemminile che abbia i valori e pensiero da rossonere: sudare e dedizione per i colori rossoneri.il ‘Noi davanti all’Io. Una squadra che darà battaglia, che farà bel gioco, sogniamo qualcosa di grande». L'articolo proviene da Calcio News 24.

