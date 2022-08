Milan | Tonali rischia 20 giorni di stop

(Di lunedì 8 agosto 2022) Sandrodi non essere disponibile per ilin vista della prima giornata di campionato: oggi il risultato degli esami Sandrosi sottoporrà oggi a degli esami in seguito all’infortunio patito contro il Vicenza. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la diagnosi potrebbe essere di elongazione o stiramento e comporta una sostanziale differenza nei tempi di recupero: pochinel primo caso, tre settimane nell’altro. Nel caso peggiore, tre settimane di, potrebbe tornare disponibile in tempo per il derby del 3 settembre. Nello scenario migliore invece sarebbe già disponibile per la gara con l’Atalanta del 21 agosto. In ogni caso, è sicuro che salterà la prima giornata di campionato. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Non destano preoccupazione le condizioni della caviglia di Junior Messias che contro il Vicenza ha riportato una trauma distorsivo, tanto che il brasiliano, a differenza per esempio di Sandro Tonali,. Junior Messias è stato sostituito sera durante la sfida del Milan contro il Vicenza dopo aver preso una botta alla caviglia. Tuttavia, buone notizie sono arrivate dallo staff medico in merito.