Milan | l’esito degli esami di Tonali | il comunicato

(Di lunedì 8 agosto 2022) Ilpuò tornare a dormire sonni tranquilli, almeno per quanto riguarda il capitolo Sandro. Il numero 8 rossonero, infatti, si era fermato nel match contro il Vicenza disputato sabato e si temeva uno stiramento. Glia cui si è sottoposto in giornata, però, hanno datosperato, che consente aldi rifiatare.Infortunio “L’esame a cui si è sottoposto questa mattina Sandroha escluso lesioni muscolotendinee. Il giocatore verrà valutato di giorno in giorno”. Situazione, dunque, ancora da verificare e monitorare, ma il centrocampista della Nazionale potrebbe rientrare già prima dell’inizio dei gironi di Champions League. Questo consente, inoltre, di poter pensare con calma al nuovo centrocampista ...

c_pradelli : RT @MilanPress_it: L’ESITO DEGLI ESAMI ?????? Sandro #Tonali si è sottoposto stamani agli esami strumentali per il problema ai flessori accus… - notizie_milan : Milan: l’esito degli esami di Tonali - MARCO196913 : RT @Fantacalcio: Milan, infortunio Tonali: ecco l'esito degli esami - giancarlolabat : RT @MilanPress_it: L’ESITO DEGLI ESAMI ?????? Sandro #Tonali si è sottoposto stamani agli esami strumentali per il problema ai flessori accus… - Fantacalcio : Milan, infortunio Tonali: ecco l'esito degli esami -

21 Sospiro di sollievo per il, nessuna lesione per Sandro Tonali . Il centrocampista classe 2000 era uscito nel corso dell'... ''esame a cui si e' sottoposto questa mattina Sandro Tonali ha ...Il giocatore verrà valutato di giorno in giornodegli esami Sandro Tonali è stato sottoposto ad alcuni esami strumentali in clinica a La Madonnina, stamattina alle ore 10, per capire'entità ...