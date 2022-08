Milan | il punto sugli infortunati | escluse lesioni per Tonali | solo una botta per Messias

Leggi su sportface

(Di lunedì 8 agosto 2022) Ilpuò tirare un sospiro di sollievo dopo i problemi accusati da Sandroe Juniornell’amichevole di sabato contro il Vicenza. Secondo quanto trapelato dopo gli esami strumentali, sono stateper il centrocampista azzurro. Si tratta quindi di uno stop breve, con il calciatore che verrà valutato giornalmente ma che comunque dovrebbe saltare l’esordio in campionato contro l’Udinese. Risalgono invece le quotazioni dell’esterno brasiliano: per luiuna, non sono necessari altri aggiornamenti e potrebbe giocarsi una maglia da titolare per sabato. SportFace.