Milan, Gazzetta: "Infortunio Tonali, ecco quanto starà fuori dal campo" (Di lunedì 8 agosto 2022) Milan, Gazzetta- Gazzetta stessa riporta i tempi di recupero di Tonali per il ritorno sul campo dopo l'Infortunio che lo ha colpito in amichevole. "Derby al sicuro Il guaio muscolare lo ha fermato dopo sei minuti dell'amichevole di Vicenza: l'otto rossonero esce dolorante, si tocca la parte alta della coscia. Si infila negli spogliatoi ancora prima che Krunic arrivi a centrocampo a occuparne il posto. Il problema è al flessore della coscia sinistra ma richiede accertamenti specifici fissati in giornata. Potrebbero anche escludere il danno e rimettere Sandro in gruppo da domani, dopo la giornata di riposo: così sarebbe disponibile già sabato. Possibilità? Sembrano pochine. Guardando con ottimismo, fosse un semplice risentimento mancherebbe la prima, ma sarebbe buona la ...

